Facebook scannt Bilder und Links in eueren Messenger-Nachrichten

Diese Enthüllung kommt für Facebook zur Unzeit: Das soziale Netzwerk scannt Bilder und Links, die im Messenger verschickt werden. Weitet sich damit der Datenskandal um den Tech-Giganten weiter aus? Bei der systematischen Überwachung soll es sich um eine Sicherheitsmaßnahme handeln, beschwichtigt der Konzern.

Nachrichten, die über den Messenger verschickt werden, sind privat – zumindest fast. Das Unternehmen von Mark Zuckerberg wacht im Hintergrund über die Inhalte, wie der Konzern gegenüber Bloomberg zugibt. Die App sei jedoch nicht neugierig, sondern um die Sicherheit seiner Nutzer bemüht. Sie scannt alle versendeten Links und prüft sie auf Malware und Viren, so eine Pressesprecherin. Bilder durchlaufen ebenfalls automatisierte Prozesse, um möglicherweise illegale Aufnahmen zu entdecken. Bei Textnachrichten lesen Moderatoren nur mit, wenn die Konversation zuvor gemeldet wurde.

Daten werden nicht für Werbung genutzt

Die Chat-Werkzeuge, die Inhalte herausfiltern, die gegen Nutzerrichtlinien verstoßen, nutzt Facebook auch in den anderen Bereichen seiner Social-Media-Plattform. Die erfassten Daten würden allerdings nicht genutzt, um personalisierte Werbung zu schalten, betont der Konzern.

Das Thema war nach einem Vox-Interview mit Mark Zuckerberg aufgekommen, in dem er eine Geschichte zur ethnischen Säuberung in Myanmar erzählte. Facebook habe bemerkt, dass Leute versuchten, Hassnachrichten über den Messenger zu verschicken. “In diesem Fall hat unser System gemerkt, was Sache ist. Wir haben verhindert, dass die Nachrichten durchkommen”, so Zuckerberg. Solltet ihr nach dem Datenskandal skeptisch sein, erklärt euch Jan, wie ihr auf der Plattform möglichst wenig von euch preisgebt.