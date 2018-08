Facebook soll Dating-Funktion bereits testen

Snake-Fans dürfen sich bei HMD Global bedanken. Der Hersteller der Nokia-Smartphones bringt das kultige Gaming-Reptil in zweifacher Form zurück.

In Insta­gram Stories könnt ihr nun per Sticker Fragen stel­len Christoph Lübben 11.07.18

Per Sticker könnt ihr jetzt in Instagram Fragen an eure Follower formulieren. Und sogar auf Gegenfragen mit einer Story antworten.