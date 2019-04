Facebook arbeitet an Konkurrenz zu Siri und Alexa

Der Markt für digitale Assistenten wird in Zukunft offenbar noch umkämpfter: Facebook plant angeblich einen Konkurrenten zu Siri, Alexa, Google Assistant und Samsungs Bixby. Die Entwicklung soll bereits Anfang 2018 begonnen haben.

Angestoßen habe das Projekt Facebooks AR- und VR-Sparte, berichtet CNBC. Also der Unternehmensbereich, der auch an den Oculus-VR-Brillen arbeitet. Außer diesen Headsets bietet das Unternehmen kaum Hardware an. Das einzige andere Gerät des Social-Media-Riesen ist Facebook Portal – ein Smart Display, das hierzulande noch nicht erhältlich ist. Dehslab stellt sich die Frage: Wie sollen Nutzer überhaupt auf den Sprachassistenten von Facebook zugreifen?

Große Konkurrenz für Facebook

Die genannten Geräte sind die naheliegendsten Kandidaten für eine Integration von Facebooks Sprachassistenten. Darüber hinaus habe das Unternehmen diverse Zulieferer aus der Smart-Speaker-Industrie kontaktiert. Die fehlende Hardware ist aber nicht die einzige Hürde, die es zu überwinden gilt: Die Konkurrenz hat einen enormen Vorsprung.

Denn die digitalen Assistenten von Amazon und Google beherrschen den US-Markt: CNBC zufolge war Alexa im Jahr 2018 mit einem Marktanteil von 67 Prozent die klare Nummer eins. Der Google Assistant sei demgegenüber nur auf 30 Prozent gekommen. Großen Anteil an Amazons Erfolg haben die allgegenwärtigen Echo-Lautsprecher aus eigenem Haus.

Google hingegen bietet selbst nicht allzu viel Hardware an. Dafür stellt der Suchmaschinenriese mit Android das am weitesten verbreitete Smartphone-Betriebssystem. Auch Facebook müsste die Verbreitung seines Sprachassistenten wohl in erster Linie über Software vorantreiben. 2015 veröffentlichte das Unternehmen einen mittlerweile eingestellten KI-Assistenten für seinen Messenger.