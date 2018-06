Facebook stellt "Erinnerungen" vor: alle Momente an einem Ort

Facebook zeigt euch vergangene Momente nun gesammelt an

Facebook erhält eine neue Rubrik: Künftig findet ihr die "Erinnerungen" auf der Social-Media-Plattform. Das Feature dürfte besonders den Nostalgikern unter euch gefallen. Es werden viele Inhalte gebündelt, sodass ihr euch einige spannende Rückblicke anschauen könnt.

Die Rubrik "Erinnerungen" liefert euch viele Rückblicke und zeigt euch beispielsweise alte Beiträge auf Facebook von euch. Hier werden auch Momente angezeigt, die ihr zuvor unter "An diesem Tag" entdecken konntet. Laut Pressemitteilung ist das Feature dafür geeignet, "sich besondere Momente ins Gedächtnis zu rufen". Je länger ihr auf der Social-Media-Plattform seid, desto spaßiger dürfte das Ganze also werden.

Mehrere Jahre alte Beiträge

Begebt ihr euch in die neue Rubrik, findet ihr Beiträge, die ihr mit euren Freunden vor geraumer Zeit geteilt habt. So habt ihr die Gelegenheit Texte zu lesen, die ihr vielleicht vor 6 Jahren schon geschrieben habt – Fremdschämen für euer jüngeres Ich ist hier also nicht ausgeschlossen. Zudem findet ihr eine Übersicht über eure Freundschaften und seit wann diese bestehen. Weiterhin sind gebündelte Rückblicke als Video vorhanden, die einen größeren Zeitraum abdecken.

Falls ihr nicht ständig in "Erinnerungen" schauen möchtet, um keinen nostalgischen Moment zu verpassen: Rückblicke verschwinden nicht automatisch nach einem Tag wieder. Ihr könnt offenbar die kompletten Inhalte der vergangenen Woche noch einsehen, bevor sie endgültig nicht mehr in der neuen Rubrik angezeigt werden. Im Prinzip ein schönes Feature – würdet ihr von selbst nach Beiträgen von euch suchen, die schon mehr als fünf Jahre alt sind?