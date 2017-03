Facebook testet Dislike-Button

Facebook testet aktuell offenbar im kleinen Rahmen eine Neuerung für seinen Messenger, wie wir sie zum Teil schon vom großen sozialen Netzwerk kennen. Ein Leser von TechCrunch, der bereits Zugriff auf die Änderung hat, gab nun Screenshots weiter, auf denen das Feature in Aktion zu sehen ist.

Facebook hat demnach bei diesem Nutzer namens Hoan Do sowie einigen anderen Reaktionen-Buttons freigeschaltet. Fährt der Nutzer über eine Nachricht in einem Chat, erscheint daneben ein kleiner Emoji-Button. Tippt Ihr ihn an, erscheint eine leiste mit mehreren Emojis, die mögliche Reaktionen auf die Nachricht darstellen.

Auch der Dislike ist dabei

Neben den von Facebook bekannten Reaktionen-Emojis mit fröhlichem, verärgertem, verliebtem, erstauntem oder traurigem Blick ist hier auch der gewöhnliche Like-Daumen aufgeführt. Besonders sticht aber die letzte Option hervor: der Dislike-Button in Form eines nach unten gerichteten Daumens.

Facebook hat gegenüber TechCrunch bestätigt, dass das Feature aktuell getestet werde. Zum Hintergrund erklärten die Betreiber des Messengers, dass man auf diese Art den Nutzern die Möglichkeit geben möchte, einzelne Nachrichten mit entsprechenden Reaktionen zu versehen. Dies soll besonders in Gesprächsverläufen hilfreich sein, in denen viele einzelne Nachrichten zu unterschiedlichen Themen auf den Teilnehmer einprasseln. Ob das Feature überhaupt oder in dieser Form in Zukunft allen Nutzern bereitgestellt wird, ist zurzeit unklar, da der Test noch läuft.