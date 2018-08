Facebook Watch: YouTube-Konkurrent ist ab sofort weltweit verfügbar

Facebook Watch steht nun auch in Deutschland zur Verfügung: Das soziale Netzwerk hat nach dem US-Start nun auch hierzulande einen neuen Dienst veröffentlicht, um YouTube und Co. Konkurrenz zu machen. Im Zentrum des Angebots stehen Videos von Profis.

Nutzer auf der ganzen Welt sollen Facebook Watch besuchen, um "Videos zu entdecken und sich mit Freunden, anderen Fans und den Machern selbst darüber auszutauschen", schreibt das soziale Netzwerk in der Pressemitteilung zum Start. Dazu stehen ein personalisierter Video-Feed und eine Watchlist mit abonnierten Seiten zur Verfügung. Wie die übrigen Inhalte von Facebook wird auch die Zusammenstellung des Video-Feeds davon beeinflusst, was ihr zuvor angesehen und bewertet oder kommentiert habt.

Zunächst nur unter Android

Zum Start des Angebots in Deutschland gibt es auf Facebook Watch unter anderem im Bereich Sport einen Kanal von Borussia Dortmund und Freekickerz. Auch "Promiflash" und "Die Bachelorette" und "Galileo What the Fakt" sind dort mit Inhalten vertreten. In Zukunft soll die Plattform um Formate wie beispielsweise "Watch Party" und Premieren erweitert werden.

Damit ein Video auf Facebook Watch erscheinen kann, muss es auf einer verifizierten Facebook-Seite abrufbar sein. Eine nicht verifizierte Facebook-Seite muss mindestens 5000 Fans vorweisen können, damit ein Video auch über Watch angesehen werden kann. Um zu Watch zu gelangen, tippt ihr in der App auf das Icon in der Schnellzugriffsleiste oder auf das Lesezeichen "Mehr".

Zum Start in Deutschland steht Facebook Watch für Android zur Verfügung. Die Plattform soll auch auf iOS Einzug halten, ein genauer Zeitpunkt dafür ist allerdings noch nicht bekannt. Ihr könnt die Plattform außerdem über Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung TV, Android TV, Xbox One und Oculus TV nutzen.