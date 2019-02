Facebook wie Mark Zuckerberg nutzen: Messenger erlaubt Nachrichten löschen

Mark Zuckerberg ist schon länger dazu in der Lage, künftig erhaltet auch ihr die Möglichkeit: Der Facebook Messenger lässt euch bald versendete Nachrichten löschen. Diese sind dann weder für euch noch für den Empfänger noch lesbar.

Das Feature dürfte sich insbesondere dann als nützlich erweisen, wenn ihr eine Nachricht an den falschen Empfänger versendet habt oder die Autovervollständigung den Sinn verfälscht hat. Allerdings müsst ihr euch beeilen, wenn ihr eine Nachricht im Facebook Messenger löschen wollt: Wie The Verge berichtet, bleiben euch dafür nur zehn Minuten Zeit. Das bedeutet, dass ihr deutlich schneller handeln müsst als beispielsweise beim Widerrufen einer WhatsApp-Nachricht.

Gleiche Bedingungen für alle

Um eine Nachricht im Facebook Messenger zu löschen, tippt ihr diese zunächst an. Befindet ihr euch noch innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits, tauchen nun zwei Optionen auf: "Für alle löschen" und "Für dich löschen". Die erste Variante entfernt die Nachricht bei euch und dem Empfänger. Mit der zweiten Auswahlmöglichkeit löscht ihr sie nur aus eurem eigenen Postfach.

Hundertprozentig könnt ihr eure Spuren damit aber offenbar nicht verwischen. Denn ein Hinweis informiert euch und euer Gegenüber darüber, dass ihr die Nachricht gelöscht habt. Das Feature kommt etwa neun Monate, nachdem Mark Zuckerberg bestätigt hat, dass er Nachrichten im Facebook Messenger bereits löschen kann.

Daraufhin kündigte das Unternehmen an, allen Nutzern diese Möglichkeit bieten zu wollen. Zumindest in den USA soll das ab sofort möglich sein: Ein in Kürze ausrollendes Update für die iOS- und Android-Version des Facebook Messengers soll die Funktion einführen. Vielleicht erscheint parallel dazu auch die entsprechende Aktualisierung für Deutschland.