Facebook will mehr lokale Meldungen im Newsfeed anzeigen

Facebook will lokaler werden: Das soziale Netzwerk testet offenbar derzeit einen Umbau des Newsfeeds. Künftig sollen Nutzer über das "Today In"-Feature mehr Nachrichten, Ankündigungen und Veranstaltungen aus ihrer Gegend angezeigt bekommen.

Derzeit steht der neue Newsfeed für Facebook-Nutzer in einigen Städten der USA zur Verfügung, zum Beispiel in New Orleans im Bundesstaat Louisiana, wie TechCrunch berichtet. Das Feature ist über das Hamburger-Icon (drei waagerechte Striche) erreichbar, das sich in der Haupt-App am rechten unteren Ende des Displays befindet. Für die Auswahl der lokalen Mitteilungen sollen sowohl Menschen als auch Software verantwortlich sein.

Den Fokus verringern

Der Schritt hin zu mehr lokalen Nachrichten sei Teil der "Journalism Project Initiative", einem Programm, das vor einem Jahr im Januar 2017 angekündigt wurde. Die Initiative soll nicht zuletzt Facebooks angekratzte Beziehung zu Verlegern kitten. Dass der neue Teil des Newsfeeds in nur einer Handvoll Städten getestet wird und zumindest teilweise Menschen die Auswahl der Artikel treffen, zeige laut TechCrunch, dass Facebook sehr vorsichtig vorgeht.

Darauf weise auch der Umstand hin, dass "Today In" nur in einem "hinteren Winkel" der App auftaucht. Zwar sei es ein willkommener Schritt, den Fokus etwas kleiner auszurichten und statt der ganzen Welt die Band im Club um die Ecke ins Visier zu nehmen; Investoren und Werbekunden könnten sich aber genau daran stören. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Facebook das Feature in mehr Teilen der Welt zur Verfügung stellt.