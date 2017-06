Facebook will noch in diesem Jahr eigene Serien produzieren

Konkurrenz für Netflix, Amazon Prime – und Snapchat: Gerüchten zufolge plant Facebook, mit selbst produzierten Serien und Shows in den Video-Streaming-Markt einzusteigen. Die ersten Sendungen sollen bereits im Sommer dieses Jahres veröffentlicht werden.

Mit den Eigenproduktionen wolle Facebook vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen, berichtet Engadget unter Berufung auf einen Artikel des Wall Street Journal. Die Zielgruppe sei zwischen 13 und 34 Jahre alt; besonders die 17- bis 30-Jährigen möchte das soziale Netzwerk offenbar erreichen. Dementsprechend sehe auch das geplante Programm aus: Shows wie der "Bachelor" und Serien wie "Pretty Little Liars" befänden sich bereits in Planung. Insgesamt soll das Lineup zum Start angeblich 24 Sendungen umfassen.

Bis zu 3 Millionen Dollar pro Folge

Derzeit sei Facebook dabei, in Hollywood Agenturen abzuklappern, die bei der Planung der Fernsehsendungen behilflich sein sollen. Bis zu drei Millionen Dollar wolle das Unternehmen von Mark Zuckerberg dabei in originelle Inhalte investieren – pro Folge. Aber auch günstigere Shows seien geplant, die lediglich mehrere Hunderttausend Dollar pro Folge kosten.

Die aktuellen Gerüchte passen zu Meldungen aus der jüngeren Vergangenheit, die Licht auf die Pläne von Facebook für die nahe Zukunft werfen: Demnach will das Unternehmen vor allem jüngere Nutzer stärker an das soziale Netzwerk binden. So habe Facebook bereits Medien-Unternehmen Millionen von Dollars geboten, damit diese ihre Inhalte exklusiv über das Netzwerk streamen. Mit selbst produzierten Serien könnte Zuckerberg diesen Umweg vermeiden – und es mit der Konkurrenz in Form von Snapchat-Produktionen aufnehmen.