Facebook wird zur Karaoke-Maschine

Das soziale Netzwerk erhält neue Musik-Features, wie aus dem Facebook Newsroom hervorgeht. Zum einen sorgt eine Partnerschaft mit Musikunternehmen dafür, dass Nutzer-Videos mit Musik im Hintergrund nicht mehr aus lizenzrechtlichen Gründen entfernt werden. Zum anderen hat der Rollout von "Lip Sync Live" begonnen.

Dabei handelt es sich um ein Feature, das euch in Live-Videos auf Facebook bekannte Songs nachahmen lässt. Allerdings ist die Funktion eigentlich nicht wirklich für Karaoke gedacht. Stattdessen sollt ihr ähnlich wie bei Musica.ly lediglich eure Lippen zum Gesang der jeweiligen Interpreten bewegen – was im Englischen als "Lip Sync(ing)" bezeichnet wird. Dabei stehen euch nicht nur aktuellere Hits wie "Havana" von Camila Cabello oder "God's Plan" von Drake zur Auswahl. Ihr könnt euch auch für Klassiker wie "Welcome to The Jungle" von Guns N’ Roses entscheiden.

Verschiedene Hintergründe und Masken wählbar

Um das neue Feature zu nutzen, startet ihr zunächst ein Live-Video in der Facebook-App. Dann tippt ihr auf die neue "Lip Sync Live"-Schaltfläche und wählt aus einer vorgegebenen Song-Liste euren Favoriten aus. Sobald ihr den Play-Button drückt, läuft ein Countdown herunter. Danach geht es los: Das Lied läuft und ihr bewegt eure Lippen zum Gesang. Eine Einblendung zeigt euren Zuschauern dabei Song-Titel und Interpret an.

Außerdem stellt euch Facebook für euer "Lip Sync Live"-Video verschiedene Hintergründe und Masken zur Verfügung, die ihr auswählen könnt, nachdem ihr euch für ein Lied entschieden habt. Wenn ihr eure Performance beendet habt, könnt ihr das Video posten und mit anderen teilen. Das karaokeähnliche Feature dürfte bei Facebook-Nutzern für reichlich Erheiterung sorgen.