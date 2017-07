Facebook zeigt ab sofort weltweit WLAN-Hotspots in Eurer Nähe an

Facebook zeigt Euch die verfügbaren WLAN-Zugänge auch auf einer Karte an

Ihr benötigt eine WLAN-Verbindung mit dem Internet und fragt Euch, wo der nächste Hotspot ist? Facebook kann Euch in dieser Situation von nun an weiterhelfen. Die Haupt-App des Social Networks hat mit der WLAN-Suchfunktion nämlich ein praktisches neues Feature erhalten.

Öffnet Ihr die Facebook-App und tippt auf "Mehr", seht Ihr hier nun die Option "WLAN finden". Wählt Ihr den Punkt aus, erhaltet Ihr eine Übersicht mit WLAN-Hotspots, die sich in Eurer Nähe befinden. Neben einer Listenansicht gibt es auch eine Karte, auf der die Standorte der WLAN-Verbindungen eingezeichnet sind.

WLAN-Hotspots von Unternehmen

Die WLAN-Zugänge stammen dabei natürlich nicht von Facebook selbst. Das Netzwerk bietet es lediglich anderen Unternehmen an, auf einen verfügbaren Hotspot aufmerksam zu machen. Cafés, Bars und Co. mit einem kostenlosen WLAN-Hotspot können so Kunden hinzugewinnen, die auf der Suche nach einem schnellen Zugang zum Internet sind. Die Suchergebnisse der "WLAN finden"-Funktion liefern dem Nutzer zudem weitere Informationen über das Unternehmen, das den Zugang bereitstellt.

Da Facebook die neue Funktion ab sofort und weltweit für iOS und Android anbietet, könnte sie sich auch gerade auf Reisen bezahlt machen, wo ein Mobilfunknetz womöglich gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar ist. Weil Unternehmen ihre WLAN-Hotspots innerhalb der Facebook-App zunächst angeben müssen, bevor sie gefunden werden können, dürfte das Angebot an Zugängen allerdings erst mit der Zeit wachsen.