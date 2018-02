Facebooks neue Schutz-Funktion installiert Spyware auf iPhone und iPad

Facebook will eure Daten – diese Information ist erst einmal nicht neu. Allerdings wählt das Unternehmen mitunter kreative Wege, um an Informationen zu gelangen. Aktuell bietet die App unter dem Menüpunkt Schutz einen Link zu einer externen Sicherheits-Anwendung an, bei der es sich allerdings um Spyware handelt.

Derzeit wird Personen eine externe App empfohlen, die Facebook in den USA auf ihrem iPhone oder iPad nutzen, wie TechCrunch berichtet. Der Vorschlag erscheint in den Einstellungen unter dem Menüpunkt "Protection" (übersetzt: "Schutz") und leitet direkt in den App Store weiter. Dabei handelt es sich um die App "Onavo Protect – VPN Security". Die Anwendung soll Nutzer vor schädlichen Webseiten warnen und ihre Daten beim Browsen schützen – tatsächlich handele es sich aber um Spionage-Software.

Informationen zu anderen Apps

Mit der App "Onavo Protect", die Facebook schon im Jahr 2013 gekauft hat, kann das Unternehmen allerdings eine Menge Daten zu dem Verhalten der Nutzer sammeln – und zwar in verschiedenen Apps. So soll das soziale Netzwerk über Onavo beispielsweise erfahren können, welche Features ihr gerne nutzt, welche Apps insgesamt am schnellsten an Popularität gewinnen und vieles mehr.

Die Daten hätten Facebook bereits geholfen: Angeblich wusste das Unternehmen, dass der Start der Instagram-Stories das Wachstum von Snapchat verlangsamte, bevor Snapchat selbst diesen Umstand öffentlich zugab. Laut Herausgeber sammelt Onavo tatsächlich Daten; allerdings angeblich, um "Taktiken von schlechten Nutzern" zu identifizieren. Außerdem würden die Nutzer über dieses Vorgehen informiert. In Deutschland erlitt das soziale Netzwerk zuletzt eine Niederlage vor Gericht: Das Einfordern von Klarnamen ist hierzulande unzulässig.