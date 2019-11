AirPods Pro: Die ersten Fakes sind da – und teurer als gedacht

Her damit ! 52

AirPods Pro und Apple TV+: Das erwar­tet Tim Cook von den neuen Produk­ten Guido Karsten 31.10.19

In diesen Tagen gehen Apples AirPods Pro und der Streaming-Dienst Apple TV+ an den Start. Tim Cook gewährt einen kleinen Ausblick in deren Zukunft.