"Fallout 76": Bethesda will weiterhin Einzelspieler-Titel machen

Das künftige Top-Spiel "Fallout 76" von Bethesda wird ein reiner Online-Titel – ganz anders als alle anderen Games der "Fallout"-Reihe. Das soll laut dem Spielehersteller aber nicht zum neuen Standard des Unternehmens werden. Die Zukunft sehen die Verantwortlichen weiterhin woanders.

Der Trend in der Welt der Spiele geht vermehrt zu reinen Multiplayer-Titeln und dem Modell "Games as a Service", bei dem die Nutzer mit neuen Inhalten versorgt werden, die aber oft an Mikrotransaktionen gebunden sind. "Das ist nicht unsere Zukunft", sagte Bethesda-Chef Todd Howard auf der Gamelab in Barcelona zu GamesIndustry. Das Unternehmen fällt mit "Fallout Shelter", "The Elder Scrolls: Online" und künftig auch "Fallout 76" gleich mehrfach in diese Kategorie.

Die Mischung macht es

Jeder der behaupte, dass Singleplayer-Spiele aussterben werden und "Games as a Service" die Zukunft sei, würde sich irren, so Howard. Bethesda hätte einfach bereits seit langer Zeit die Idee gehabt, Multiplayer-Spiele zu entwickeln und dies nun umgesetzt. Das würde aber nicht bedeuten, dass sich Bethesda dauerhaft von Spielen mit Singleplayer-Kampagne verabschieden würde. Die Mischung würde es machen.

Künftige Titel wie "Starfield" werden "epische Singleplayer-Rollenspiele", versprach Howard gegenüber Eurogamer. Ob das Spiel anderen Bethesda-Games ähneln werde, wollte er nicht verraten und sagte nur: "Unsere DNA steckt darin. Es enthält viele Dinge, die wir mögen". Die "Starfield"-Idee geht angeblich bis ins Jahr 2004 zurück und seit Herbst 2015 steckt das Spiel in der Entwicklung. Außerdem: "The Elder Scrolls 6" und "Fallout 5" sollen sich ebenfalls wieder auf Einzelspieler-Modi konzentrieren.