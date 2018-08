"Fallout": Im Oktober erscheint ein offizielles Kochbuch zur Spielereihe

Die Welt von "Fallout" mag verseucht sein, interessant ist sie aber allemal. Das gilt nicht zuletzt auch für die Nahrung, die ihr in den Spielen zu euch nehmt. Nuka-Cola und Co. könnt ihr mit dem offiziellen "Fallout"-Kochbuch bald auch in der Realität genießen.

"Fallout: The Vault Dweller's Official Cookbook" erscheint am 23. Oktober 2018 in englischer Sprache und ist bereits auf Amazon vorbestellbar. Die Beschreibung auf der Produktseite lässt erahnen, welche kulinarischen Highlights euch erwarten. Die enthaltenen Rezepte verraten euch unter anderem, wie ihr Nuka-Cola, Blamco Mac and Cheese, Mirelurk-Omelette oder ein Todeskrallen-Steak zubereitet.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate

Schweinebauch statt Todeskralle

Das 192 Seiten starke "Fallout"-Kochbuch liefert euch Rezepte zu Vorspeisen, Suppen und Eintöpfen, Hauptgerichten, Beilagen, Desserts und Drinks aus dem Ödland. Um diese zuzubereiten, könnt ihr glücklicherweise auch Lebensmittel aus eurem örtlichen Supermarkt verwenden: Todeskrallenfleisch lässt sich etwa durch Schweinebauch ersetzen. Geschrieben hat das Buch Victoria Rosenthal, die damit keineswegs Neuland betritt.

Denn in ihrem Blog Pixelated Provisions veröffentlicht sie bereits seit Jahren Rezepte, die von Videospielen inspiriert sind. Zu den letzten drei "Fallout"-Spielen findet ihr dort jeweils ein Rezept: "Fallout 4" ist die "Uranium Cheesecake" gewidmet, "New Vegas" ist mit dem "Wasteland Delight" vertreten und passend zum dritten Teil empfiehlt Rosenthal strahlungsfreies (Hack-)Fleisch.

Ob das "Fallout"-Kochbuch auch auf Deutsch erscheint, ist unklar. Der deutsche Bethesa-Shop listet es zurzeit überhaupt nicht, während es im US-Shop für 35 Dollar vorbestellbar ist. Amazon verlangt für die gebundene Ausgabe 26,99 Euro. Unabhängig davon, wo ihr bestellt, erfolgt die Auslieferung erst Ende Oktober. Noch länger müsst ihr auf "Fallout 76" warten, das erst am 14. November 2018 in den Handel gelangt.