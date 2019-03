Faltbares Motorola-Smartphone: Zweites Display mit praktischen Funktionen?

Ein faltbares Motorola-Smartphone ist bereits in Arbeit, wie wir seit Ende Februar 2019 definitiv wissen. Verlässliche Details gibt es zu dem Klapp-Handy bislang kaum, jedoch dürfte es über zwei Displays verfügen. Die jüngsten Gerüchte drehen sich darum, welche praktischen Funktionen der kleinere der beiden Bildschirme ermöglichen könnte.

Im Dezember 2018 hat Motorola Patentzeichnungen bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eingereicht. Diese zeigen ein Smartphone mit nach innen faltbarem Display, welches an der Außenseite über einen zweiten Bildschirm verfügt. Welche besonderen Features diese Bildschirmanordnung bieten soll, will XDA Developers in Erfahrung gebracht haben. Demnach soll das kleinere, außenliegende Display im geschlossenen Zustand bis zu sechs Kacheln für Schnelleinstellungen anzeigen. Es sei jedoch unklar, ob man durch Scrollen noch weitere Kacheln sehen könnte.

Scrollen, steuern und mehr

Ist das faltbare Smartphone aufgeklappt, könnte das kleinere Display als Trackpad fungieren. Vorerst sei dies aber nur zum Scrollen auf Webseiten in Google Chrome oder durch die App-Zeitleiste möglich. Darüber hinaus könnte der Nutzer die Medienwiedergabe über den außenliegende Bildschirm steuern. Ihr müsstet das Gerät also nicht erst aufklappen, um zum Beispiel den nächsten Titel in eurer Tracklist aufzurufen oder einen laufenden Song zu stoppen. Zudem wäre es denkbar, dass das zweite Display die Uhrzeit oder Hinweise auf Benachrichtigungen anzeigt.

Welche Features das faltbare Motorola-Smartphone tatsächlich bieten wird, bleibt abzuwarten. Bislang ist noch nicht einmal sicher, welchen Namen das Gerät tragen wird. Der Name Moto RAZR 2019 sei durchaus möglich. Wie der geistige Nachfolger des Motorola Razr aussehen könnte, zeigt beispielsweise ein Konzeptvideo.