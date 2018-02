Faltbares Smartphone von Samsung soll nicht "Galaxy" heißen

Bei der Samsung-Keynote im Rahmen des MWC 2018 ging es in erster Linie um das Galaxy S9 und das S9 Plus. CEO DJ Koh sprach hinterher aber auch über ein anderes Projekt – das erste faltbare Smartphone der Südkoreaner. Dieses soll mehr als nur ein Gimmick sein.

In der Gerüchteküche hieß das Modell bisher "Galaxy X". DJ Koh betonte im Gespräch mit CNET allerdings, dass Samsung eine komplett neue Serie auf den Markt bringen werde. Der Konzern wolle sich in der Entwicklung allerdings nicht hetzen lassen. "Ich muss mir absolut sicher sein, dass wir das beste Nutzererlebnis bieten, wenn wir eine neue Kategorie veröffentlichen", so Koh.

Passendes Produkt Samsung Galaxy S9

Probleme mit dem Design?

Bereits in der Vergangenheit deutete Koh an, dass das "Nutzererlebnis" den Entwicklern die größten Sorgen bereite. Ins Detail ging er allerdings nicht. Es ist davon auszugehen, dass Samsung mit dem Design am meisten Schwierigkeiten hat. Ein faltbares Modell sei in aktuell eine ungewohnte Aufgabe, mutmaßt CNET. Viele Hersteller konzentrierten sich vor allem auf neue Software und Technologie, aber weniger auf komplett neue Gerätedesigns.

Wann die Zeit für das faltbare Smartphone gekommen und mit einem Release zu rechnen sei, wollte Koh nicht verraten. "Ich höre manchmal nicht richtig hin. Meine Ohren sind nicht so gut", beantworte er eine Nachfrage nur scherzhaft. Gerüchten zufolge soll das faltbare Smartphone im Frühjahr 2019 veröffentlicht werden.