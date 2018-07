"Far Cry 5": DLC "Lost On Mars" ist nun erhältlich

Knapp vier Monate nach dem Release von "Far Cry 5" erscheint nun wie angekündigt bereits der zweite DLC für den Open-World-Shooter: "Lost On Mars" ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Ihr könnt "Lost On Mars" einzeln kaufen oder euch die Erweiterung im Rahmen des Season Pass oder der Gold Edition von "Far Cry 5" sichern. Laut Pressemitteilung setzt das Add-on die Abenteuer aus dem Season Pass fort. Allerdings ist das Setting ein gänzlich anderes als im Hauptspiel oder im ersten DLC. Während es euch in der vorangegangenen Erweiterung nach Vietnam verschlägt, geht es dieses Mal an einen noch exotischeren Ort: In "Far Cry 5: Lost On Mars" reist ihr als Nick Rye zusammen mit Hurk zum Mars, um Aliens in die Schranken zu weisen.

Mit Alien-Waffen auf Außerirdische schießen

Einen ersten Eindruck von "Far Cry 5: Lost On Mars" vermittelt euch der Trailer, den ihr über diesem Artikel findet. Eure Aufgabe ist es, eine künstliche Intelligenz namens ANNE zu reparieren. Denn diese ist die letzte Verteidigungslinie der Menschheit gegen die drohende Alien-Invasion.

Auf dem roten Planeten steht euch für eure Mission außerirdische Ausrüstung zur Verfügung – unter anderem der "Blaster of Disaster", "Hellfire", der "Morphinator" und die "Space Jets". Darüber hinaus gibt es in der "Far Cry Arcade" ab sofort für alle Spielern "Lost On Mars"-Inhalte. Diese könnt ihr verwenden, um eigenen Karten für "Far Cry 5" zu erstellen.