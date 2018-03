"Far Cry 5": Neuer Trailer ist auf den Hund gekommen

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu "Far Cry 5" veröffentlicht, der ganz im Zeichen des Hundes steht. In dem Action-Shooter unterstützt euch der vierbeinige Boomer im Kampf gegen eine Sekte, weshalb euer treuer Begleiter einen eigenen Marketing-Clip bekommt.

Im "Spiele wie Boomer"-Trailer zockt ein junger Mann an der PlayStation 4 und taucht voll und ganz in die "Far Cry 5"-Welt ein, in der er sich von Hund Boomer helfen lässt. Sein echter Hund winselt vor der Couch und versucht verzweifelt, auf sich aufmerksam zu machen. Er möchte gerne ins Spiel mit eingebunden werden. Als der Gamer seinen Hund dann doch bemerkt, zögert er keine Sekunde und kauft über das Internet ein Quietsche-Sturmgewehr. Jetzt kann sein bester Freund endlich wie Boomer sein und sein Herrchen mit Waffen versorgen.

Cheeseburger namens Grizzlybär

Wie so oft nehmen sich die "Far Cry"-Macher auf eine erfrischende Art nicht ganz so ernst und stellen zugleich in den Vordergrund, dass die tierischen Begleiter in Ubisofts neuem Spielehit – und im echten Leben – eine wichtige Rolle spielen. Euch steht übrigens nicht nur ein Hund, sondern unter anderem auch ein Grizzlybär zur Seite.

In dem Spiel müsst ihr einen Kult in Hope County im US-Bundesstaat Montana zur Strecke bringen. Wie ihr es von der "Far Cry"-Serie gewohnt seid, gibt es auch im fünften Teil ganz viel Action, unzählige Explosionen und viele, viele Waffen – darunter Schaufeln, Steinschleudern, explosive Jagdbogen, Alien-Waffen und Flammenwerfer. Der Open-World-Shooter "Far Cry 5" erscheint am 27. März 2018 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.