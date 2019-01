"Far Cry: New Dawn" enthält Rollenspiel-Elemente

Neuer Trailer verrät mehr zur Geschichte von "Far Cry: New Dawn": Ubisoft hat zum kommenden Teil der Reihe ein Video auf YouTube veröffentlicht. Insgesamt besteht die größte Neuerung im Vergleich zu den Vorgängern in den eingefügten Rollenspiel-Elementen.

"Far Cry: New Dawn" beinhaltet laut IGN alle Dinge, die ihr aus den älteren Teilen bereits kennt: Außenposten erobern, eine Koop-Kampagne spielen und Alliierte rekrutieren (zum Beispiel den Hund Timber). Aber das Spiel fühle sich insgesamt etwas anders an. So werden beispielsweise die Schadenspunkte eurer Angriffe angezeigt. Außerdem haben die Feinde sichtbare Lebensbalken und eine Angabe zu ihrem Schwierigkeitsgrad. So könnt ihr leicht erkennen, um welchen Widersacher ihr lieber einen Bogen machen solltet.

Mitte Februar geht es los

Der neue Trailer gibt Einblicke in die Handlung von "Far Cry: New Dawn": Die Geschichte spielt laut Ubisoft 17 Jahre nach den Ereignissen aus "Far Cry 5". In dem knapp zwei Minuten langen Video taucht auch ein Gesicht auf, mit dem ihr vermutlich nicht gerechnet habt – mehr verraten wir nicht. Ihr findet den Clip oberhalb dieses Artikels. Insgesamt vermittelt der Trailer einen guten Eindruck von der postapokalyptischen Spielwelt, die ihr in dem neuen Teil der Reihe erkunden könnt.

Ubisoft hat "Far Cry: New Dawn" im Rahmen der Game Awards 2018 offiziell vorgestellt. Das Spiel erscheint Anfang 2019: Ab dem 15. Februar könnt ihr den Titel für die Xbox One, die PlayStation 4 und für den PC erwerben. Die Vorbestellung ist bereits seit Anfang Dezember 2018 möglich.