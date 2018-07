"Far Cry" und Co.: Ubisoft produziert nur noch "endlose Spiele"

In "Far Cry 5" ist John Seed der fiese Schurke

Ubisoft will seine Fans längerfristig binden und künftig nur noch Spiele auf den Markt bringen, die sozusagen unendlich sind. Bei den nächsten Titeln beliebter Reihen wie "Assassin's Creed" und "Far Cry" (Test zum 5. Teil) könnte das Unternehmen bereits auf diese Philosophie setzen.

Ubisoft will keine Games mehr entwickeln, die "endliche Erfahrungen bieten", sagt Vizepräsident Lionel Raynaud in einem Interview auf der Firmenwebseite. Bisher sei ein Storymodus immer nach derselben Idee aufgebaut gewesen: "Es gab einen Konflikt und eine Lösung – und dann war es vorbei, weil ihr zum Beispiel den Bösewicht umgebracht habt", so Raynaud. "Wenn ihr aber erfolgreich wart, konntet ihr das Spiel nur noch verlassen, weil es nichts mehr zu tun gab", erzählt der Ubisoft-Vize weiter.

Unendliche Abenteuer

Das Muster will das Unternehmen nun durchbrechen. Ihr sollt nicht nur einmal der Held sein, sondern immer wieder. Wenn ihr zum Beispiel einen Diktator ausgeschaltet habt, wird irgendwo anders auf der Welt etwas passieren und ihr bekommt eine neue Aufgabe. Das Unternehmen setzt künftig also mehr auf das Konzept "Games as a Service", bei dem Spiele von den Entwicklern weiter gepflegt werden und unter anderem durch Überarbeitungen und neue Herausforderungen für die Gamer spannend bleiben.

Die Philosophie könnte Ubisoft schon für "Assassin's Creed: Odyssey" umgesetzt haben, das am 5. Oktober 2018 erscheint. Dazu müsst ihr aber wohl einen Season Pass buchen, um regelmäßig neue Missionen spielen zu können. Wie groß das Interesse an zusätzlichen Herausforderungen ist, fragt der Publisher gerade seine Fans.

Ein Paradebeispiel – wenn auch nur im Online-Modus – ist "GTA V". Das Spiel erschien im Herbst 2013 und erfreut sich auch dank ständiger neuer Herausforderungen noch immer großer Beliebtheit. Das Game ist mittlerweile sogar das profitabelste Entertainment-Produkt aller Zeiten.