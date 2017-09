"FIFA 18": Demo startet heute mit 12 Teams und vier Stadien

Entwickler EA hat bekannt gegeben, dass die offizielle Demo zum Fußballspiel "FIFA 18" ab heute auf Playstation 4, Xbox One und PC zu haben sein wird. Die Nintendo Switch bekommt wie die Playstation 3 und Xbox 360 wahrscheinlich keine Probeversion des Spiels.

Eine genaue Uhrzeit gab EA allerdings nicht bekannt. Lediglich der Hinweis, dass der Startzeitpunkt abhängig von Ort und Plattform sei. Im vergangenen Jahr ging die Demo gegen 19 Uhr deutscher Zeit online und wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr eher am Abend starten. EA schreibt auf seiner Webseite nur von einer Demo für PS4, Xbox One und PC. Das lässt vermuten, dass Besitzer anderer Konsolen bis zum Release des Spiels am 29. September warten müssen.

Was ist spielbar?

In der Demo könnt Ihr Freundschaftsspiele mit 12 Mannschaften bestreiten. Dabei sind auch schon die Topclubs wie Real Madrid und der FC Bayern München:

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern München

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Der Austragungsort ist dabei eins von vier Stadien. Dabei sind das Estadio Santiago Bernabéu, das Zuhause von Real Madrid, das Estadio Alberto Jacinto Armando (genannt "La Bombonera") von Boca Juniors (Argentinien), das StubHub Center von LA Galaxy und das König-Fahd-Stadion in Riad.

Des Weiteren könnt Ihr im Story-Modus einen Einblick in die zweite Saison von Alex Hunter bekommen. In der Demo zu "The Journey: Hunter Returns" reist Ihr wohl schon unter anderem zusammen mit Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann und Thierry Henry durch die Welt. EA teasert die Story damit an, dass zwar gerade jeder über Hunter reden würde, "doch das Leben ist beim Fußball nicht immer fair".

Die Vollversion von "FIFA 18" erscheint dann am 29. September für PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 3, Xbox 360 und Nintendo Switch.