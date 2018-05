"FIFA 18" erhält WM 2018 via Update

EA Sports ist schon jetzt voll im WM-Fieber und spendiert "FIFA 18" ein kostenloses Update. Ab dem 29. Mai steht euch ein Patch zur Verfügung, der die Weltmeisterschaft in Russland in das Spiel integriert – sowohl im Off- als auch im Online-Modus. Der Konzern scheint die Gebete seiner Fans erhört zu haben.

Zum Gratis-Paket zählen unter anderem die 32 teilnehmenden Nationalmannschaften mit Lizenzen und Trikots, der offizielle Spielball und alle 12 Stadien, in denen WM-Spiele stattfinden werden. Ihr müsst aber nicht zwingend die originale Weltmeisterschaft nachspielen, sondern könnt euch auch ein individuelles Turnier erstellen, mit einer Nation an den Start gehen, die in der Qualifikation gescheitert ist und die Geschichte neu schreiben. Das dürfte sicherlich für Fans der niederländischen und italienischen Nationalmannschaft interessant sein.

Auch FUT bekommt WM-Upgrade

Auch der Sammelkartenmodus von "FIFA 18" (FUT) bekommt ein Upgrade: In FIFA World Cup Ultimate Team zählt ein neues Chemiesystem. So sollen zum Beispiel Nationalitäten und Konföderationen eine größere Rolle spielen, ob ein zusammengewürfeltes Team funktioniert oder nicht. EA Sports kündigt zudem neue Spielerkarten und Ikonen an. Der Patch ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Ab dem 6. Juni ist eine WM-Erweiterung für kurze Zeit auch in FIFA Mobile vertreten.

"Weltmeisterlich!", bejubelt EA Sports sein kostenloses Update, das durchaus überrascht – gerade weil immer mehr Videospielentwickler auf Lootboxen und DLCs als zusätzliche Einnahmequellen setzen. "FIFA 18" wurde deswegen in Belgien zuletzt sogar als Glücksspiel eingestuft. In der Vergangenheit veröffentlichte EA Sports – neben der normalen FIFA-Serie – ein eigenes Game zur Weltmeisterschaft. Viele Fans sprachen immer wieder von Abzocke, weshalb das Unternehmen zumindest für die Next-Gen-Konsolen schon zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien nur noch ein WM-Update veröffentlichte. Besitzer einer PlayStation 3 oder Xbox 360 mussten sich noch ein zusätzliches Spiel zulegen.