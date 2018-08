"FIFA 19": "Division Rivals"-Modus ersetzt Online-Saisons

EA spendiert "FIFA 19" eine Reihe neuer Spielmodi. Nachdem wir euch den Survival-Modus bereits erklärt haben, wollen wir euch nun den Nachfolger der Online-Saisons näherbringen. Dieser nennt sich "Division Rivals".

Zählt ihr euch zu den ambitionierten Spielern, denen die "Squad Battles" nicht herausfordernd genug sind? Der "FIFA Ultimate Champions"-Wettbewerb ist euch aber wiederum zu happig? Dann könnte der "Division Rivals"-Modus genau das Richtige für euch sein. Darin tragt ihr zunächst eine Reihe von Partien aus, anhand derer "FIFA 19" eure Spielstärke mit einem sogenannten "Skill Rating" bewertet. Darauf basierend landet ihr in einer von zehn Ligen beziehungsweise "Divisions".

Einfacherer Weg in die Weekend League

Es handelt sich also um eine Form des Matchmakings: Die anderen Mitglieder eurer Liga sollten "FIFA 19" in etwa so gut spielen können wie ihr. Jede Woche tretet ihr gegen andere Spieler aus eurer Division an. Die Ergebnisse wirken sich auf euer "Skill Rating" aus. Erreicht dieses einen bestimmten Wert, steigt ihr in die nächsthöhere Liga auf. Jede Woche in "Divison Rivals" zählt dabei als eigenständiger Wettbewerb.

Je mehr Spiele ihr innerhalb der sieben Tage gewinnt, desto besser fallen euer "Weekly Score" und damit auch eure wöchentlichen Belohnungen sowie euer Tabellenplatz aus. Siege bringen euch nicht nur dem Aufstieg näher, sondern auch der Qualifikation für die "Weekend League": Ihr könnt euch in "Divisions Rivals" Punkte erspielen und diese einlösen, um an der Liga teilzunehmen.

Dieser Wettbewerb an sich ist zwar nicht neu, doch bisher musstet ihr euch über täglich stattfindende KO-Turniere dafür qualifizieren. Mit der neuen Qualifikationsmöglichkeit hat EA auf das Feedback der Community reagiert. Denn vielen Spielern sei der Weg in die "Weekend League" bisher zu anstrengend gewesen, erklärte Matt Prior, der Creative Director von "FIFA 19", gegenüber Eurogamer.