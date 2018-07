"FIFA 19": EA Sports will Bezahlinhalte transparenter machen

In "FIFA 19" wird es offenbar erneut den "Ultimate-Team"-Modus geben. Im Vergleich zum Vorgänger will EA Sports aber ein paar Änderungen vornehmen. In dem kommenden Titel erhaltet ihr mehr Informationen darüber, was ein Kartenpaket vor dem Kauf enthalten kann.

In "FIFA 19" werdet ihr eine bessere Übersicht darüber erhalten, welche Inhalte ein Kartenpaket im "Ultimate-Team"-Modus für euch bereithalten kann, hat Daryl Holt, Vizepräsident von EA Sports, in einem Interview gegenüber Eurogamer verraten. Ebenso wird demnach die Wahrscheinlichkeit angezeigt, mit der ein Spieler oder Gegenstand enthalten sein kann.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 3 Monate

Release Ende September

Da ihr die Münzen für ein Kartenpaket auch gegen Echtgeld erwerben könnt, ist es für euch leichter abzuschätzen, ob sich der Kauf lohnt. Weitere Informationen zur kommenden Transparenz hat Holt aber offenbar nicht geliefert. In "FIFA 18" wird euch derzeit nur angezeigt, wie viele Items ein Paket beinhaltet. So liefert euch das "Gold Pack" etwa insgesamt 12 verschiedene Gegenstände, davon mindestens 10 mit der Seltenheit "Gold" und einen der Stufe "Selten" – viel Transparenz gibt es hier also nicht.

Kauft ihr dann zum Beispiel ein "Gold Pack" in "FIFA 19", könnte euch zusätzlich angezeigt werden, wie viele Spieler höchstwahrscheinlich enthalten sind. Womöglich wird euch sogar aufgeführt, welche Fußballer genau Teil des Pakets sein können. Genau wissen wir das sicherlich in ein paar Monaten: Schon am 28. September 2018 wird das Fußballspiel veröffentlicht. Unklar bleibt, wieso EA Sports die Transparenz verbessern will. Das Unternehmen Electronic Arts dürfte aber seit der Lootbox-Diskussion rund um "Battlefront 2" viel vorsichtiger mit käuflich erwerbbaren Paketen umgehen, die zufällige Items enthalten.