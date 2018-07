"FIFA 19": Erstes Gameplay-Video durchgesickert

Nach der WM ist vor der Bundesliga – und vor dem nächsten "FIFA"-Spiel. Während die deutsche Meisterschaft bereits Ende August wieder beginnt, erscheint "FIFA 19" erst einen Monat später am 28. September 2018. Ein Video soll aber schon jetzt Details zeigen.

Erstmals aufgetaucht ist das zehnminütige Video, das ihr über diesem Artikel seht, in den Reddit-Foren. Es zeigt eine Partie zwischen den beiden Stadtrivalen Manchester United und Manchester City. Ausgetragen wird diese offenbar im neuen "Europa League"-Modus von "FIFA 19". Bislang war dieser der "PES"-Reihe vorbehalten, doch Konamis Exklusivrechte an den internationalen Club-Wettbewerben der UEFA liefen dieses Jahr aus.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate

Zusätzliche Kommentatoren

In der Realität spielen die beiden englischen Top-Teams dieses Jahr natürlich in der Champions League, für die "FIFA 19" ebenfalls einen authentischen Modus bereithält. Vor Spielbeginn liefert das Video einen kurzen Einblick in die Taktik- und Aufstellungseinstellungen von EAs Fußballsimulation.

Anschließend beginnt das fiktive Finale der Europa League zwischen Manchester United und Manchester City. Kommentiert wird dieses nicht von den englischen Standard-Sprechern, sondern von einem zusätzlichen Experten-Duo. Ob dies auch in der deutschen Version von "FIFA 19" der Fall sein wird, ist unklar.

Das Gameplay ähnelt indes offenbar dem des Vorgängers: FIFA-typisch dauert es nicht lange, bis das erste Tor fällt. In diesem Fall durch Leroy Sané, der vielleicht auch der deutschen Mannschaft bei der WM in Russland hätte weiterhelfen können. Da das Video auf mehreren Plattformen bereits entfernt wurde, solltet ihr nicht allzu lange warten, bis ihr es euch anschaut.