"FIFA 19" früher spielen: Origin Access Premier serviert Top-Spiele im Abo

Exklusiver früher Zugriff auf Games wie "FIFA 19", "Battlefield V" oder "Anthem" – das soll euch das neue Spieleabonnement "Origin Access Premier" von Electronic Arts (EA) bieten. Der Publisher hat dessen Start jetzt via Pressemitteilung verkündet.

Origin Access Premier ist ab sofort für PC erhältlich und quasi das Upgrade zur bisherigen EA-Spiele-Flatrate "Origin Access". Während ihr mit der nun "Basic" genannten Version des Abos nur gewisse, bereits erschienene Spiele wie "Sims 4" oder "Dragon Age: Inquisition" zocken könnt, ermöglicht der "Premier"-Zugang wohl Zugriff auf alle PC-Games von Electronic Arts sowie auf einige Titel von anderen Publishern. Zudem erhalten Nutzer wohl einige Ingame-Boni. EA zufolge sind bereits mehr als 100 Spiele verfügbar. Dazu habt ihr mehrere Tage früher Zugriff auf neue Top-Games wie "FIFA 19", "Battlefield V" oder "Anthem".

Origin Access Premier für 100 Euro im Jahr

Statt Spiele also einzeln für 50 bis 60 Euro zu kaufen, zahlt ihr bei Origin Access Premier pro Jahr knapp 100 Euro oder ungefähr 15 Euro pro Monat. Das heißt bereits ab zwei EA-Spielen pro Jahr kann sich das Abo für euch lohnen. Allerdings verliert ihr den Zugriff auf die Games, sobald ihr den Dienst beendet.

Die Basic-Variante des Abos gibt es weiterhin für 4 Euro monatlich oder 25 Euro im Jahr. Sie bietet euch Zugriff auf die Spieleauswahl in der "Vault" und sogenannte "Trials": Letzteres erlaubt es euch, frühzeitig neue Titel anzuspielen, allerdings ist die Spielzeit auf 10 Stunden begrenzt. Mit dem Premier-Abo entfällt diese Begrenzung. Dazu gibt es außerdem 10 Prozent Rabatt im Origin Store auf alle EA-Games. Womöglich wird euch der Origin-Access-Dienst irgendwann in der Zukunft auch das Streamen von Spielen ermöglichen. An dieser Entwicklung und an Crossplay ist der Publisher offenbar interessiert.