"FIFA" ist die erfolgreichste Sportspiel-Reihe der Welt

"Madden", "Pro Evolution Soccer", "UFC", NBA 2K", "FIFA": Aus der Welt des Sports gibt es zahlreiche beliebte Videospielreihen. Die erfolgreichste scheint allerdings der Fußball-Ableger von EA Sports zu sein.

"FIFA 19" steht in den Startlöchern und erscheint weltweit am 28. September 2018. Das Game wird dann in große Fußstapfen treten. Der Vorgänger ist das erfolgreichste Spiel in der Geschichte der Reihe. Weltweit wurde das Game mehr als 24 Millionen Mal verkauft, teilt EA Sports mit. Seit dem Release vor 11 Monaten wurden über 7 Milliarden Partien gezockt, in denen insgesamt mehr als 17 Milliarden Treffer erzielt wurden.

Passendes Produkt FIFA 19

"FIFA" als Teil der Fußballkultur?

Insgesamt wurden die Titel aus der "FIFA"-Reihe mehr als 260 Millionen Mal verkauft. Eigenen Angaben zufolge ist es damit das meistverkaufte Sport-Videospiel aller Zeiten. "Für Millionen von Spielern aus aller Welt ist die FIFA-Franchise mittlerweile mehr als nur ein Spiel. Sie ist ein ebenso wichtiger Bestandteil ihrer Fußballbegeisterung, wie es ihre Lieblingsteams sind," sagte Aaron McHardy, Executive Producer bei "EA Sports FIFA".

"FIFA 19" erscheint für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Die "Legacy Edition" gibt es zudem für PlayStation 3 und Xbox360. Vorbesteller der "Champions Edition" oder der "Ultimate Edition" müssen zudem nicht bis zum 28. September warten. Sie erhalten das Game bereits drei Tage früher. Welche neuen Funktionen und Spielmodi es gibt, erklärt euch Marco.