Film zu "Breaking Bad" ist wohl wirklich in Arbeit

Über einen Film zur Kult-Serie "Breaking Bad" würden sich viele Fans freuen. Und möglicherweise stehen die Chancen für eine Produktion in Spielfilmlänge gar nicht schlecht. Das zumindest lassen die jüngsten Gerüchte vermuten, die den baldigen Beginn der Dreharbeiten und die angebliche Beteiligung von Serienschöpfer Vince Gilligan thematisieren.

Noch in diesem November könnten die Dreharbeiten zu "Greenbrier" beginnen, berichtet das Albuquerque Journal. Das New Mexico Film Office hatte zuvor ein entsprechend betiteltes Projekt der Sony Studios bestätigt, das in New Mexico gedreht werden soll. Für Vince Gilligan, der auch an "Better Call Saul" beteiligt war, wäre dies der erste Einsatz für seinen aktuellen Arbeitgeber. Erst im Juli hatte er bei Sony für drei Jahre unterschrieben.

Wiedersehen mit Walter White?

Bislang ist nicht bekannt, ob es sich bei "Greenbrier" am Ende um einen Kinofilm oder um einen TV-Film handelt. Verlässliche Details zur Handlung sind ebenfalls noch Mangelware. Eine kurze Zusammenfassung zu dem Projekt soll lediglich offenlegen, dass sich die Story um die Flucht eines entführten Mannes dreht. Demnach könnte die Geschichte genauso gut vor wie auch nach den Ereignissen von “Breaking Bad” angesiedelt sein.

Ein Wiedersehen mit Walter White (Bryan Cranston), der in der TV-Serie vom Chemielehrer zum Crystal-Meth-Chefkoch "Heisenberg" umschult, ist also zumindest nicht ausgeschlossen. Auch über eine Auftritt von Jesse Pinkman (Aaron Paul), der zusammen mit seinem ehemaligen Lehrer ein Drogenimperium aufbaut, wären wohl einige Fans erfreut. Auf jeden Fall müssen sich alle Interessierten noch in Geduld üben: Wann der Film fertiggestellt wird, steht noch in den Sternen.