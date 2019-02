Firefox: Browser stellt künftig bestimmte Videos automatisch auf stumm

Wenn ihr Firefox als Browser nutzt, habt ihr nun Grund zur Freude: Mozilla arbeitet an einem Feature, das sich um ein echtes Ärgernis kümmern soll. In der Beta-Version blockiert der Browser nun den Ton von Autoplay-Inhalten.

Immer mehr Portale binden in ihren Seiten Medieninhalte ein, die automatisch starten, sobald die Seite geladen ist. Viele Videos beginnen zudem mit Werbung. Und so kommt es vor, dass ihr auf eine Seite geht und plötzlich Sound aus den Lautsprechern ertönt, obwohl ihr eigentlich nur einen Artikel lesen wolltet. An jenem Punkt setzen die Mozilla-Entwickler an: Im kommenden Firefox 66 könnt ihr jedes Autoplay-Video grundsätzlich stummschalten. Die Version befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Die stabile Version für Android und den PC soll am 19. März erscheinen.

Nur der Ton lässt sich blockieren

Sobald ihr in den Einstellungen die entsprechende Option aktiviert, starten die Clips nur noch ohne Ton. Solltet ihr zum Beispiel in der Bahn sitzen und im Netz surfen, müsst ihr euch nicht mehr davor fürchten, dass euer Smartphone unerwartet laut Werbung abspielt. Das dürfte nicht nur euch, sondern auch eure Mitfahrer freuen.

Die Sound-Blockade wird erst aufgehoben, wenn ihr auf das Video tippt beziehungsweise klickt und damit bestätigt, dass ihr den Clip auch wirklich sehen wollt. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die Funktion stoppt nur den Sound und nicht die eigentliche Wiedergabe des Videos. Die Clips belasten also, zumindest wenn ihr mit dem Smartphone unterwegs seid, weiterhin euer Datenvolumen.