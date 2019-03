Firefox Lockbox: Passwortmanager von Mozilla nun für Android verfügbar

Neuer Passwortmanager mit Browser-Synchronisation: Wer die Zugänge zu Konten auf seinem Smartphone sammeln und sichern möchte, hat mit Firefox Lockbox eine neue Alternative. Ihr könnt sie plattformübergreifend und mobil nutzen, allerdings ist sie zunächst nur auf Englisch verfügbar.

Mozilla verspricht "einen unkomplizierten Zugriff auf alle Passwörter". Tatsächlich wirkt die App aufgeräumt und intuitiv. Eine umfangreiche FAQ-Sektion erleichtert den Einstieg zusätzlich. Ihr entsperrt den Manager mit einem Master-Passwort oder eurem Fingerabdruck und habt dann Zugriff auf eure gesammelten Passwörter. Die Entwickler nutzen eine extrem sichere 256-Bit-Verschlüsselung, um eure Daten zu sichern.

Mit Firefox-Konto synchronisieren

Im Vergleich zu anderen Passwortmanagern hebt sich Firefox Lockbox in einem Punkt von der Konkurrenz ab: Die App ermöglicht Zugriff auf Passwörter, die ihr bereits in eurem Firefox-Browser gespeichert habt. Wenn ihr also bereits ein Firefox-Konto besitzt, müsst ihr den Manager nicht extra einrichten, sondern übertragt eure Zugangsdaten einfach automatisch. Dies spart einiges an Arbeit.

Wer mag, aktiviert die Autofill-Funktion und lässt auf Internetseiten die Login-Felder automatisch ausfüllen. Ansonsten beschränkt sich Firefox Lockbox auf typische Basisfunktionen. Ein Passwortgenerator, über den ihr euch im Handumdrehen neue und sichere Passwörter erstellen könnt, fehlt dagegen.

Für iOS steht Firefox Lockbox ebenfalls schon zum Download bereit. Seit dem Release Mitte März 2019 kommt die iPhone-App bereits auf mehr als 50.000 Nutzer. Mozilla hat die Anwendung zuletzt zudem für das iPad optimiert. Auf Apple-Geräten könnt ihr die App zusätzlich per Face ID entsperren.