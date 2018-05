Fit Plus: Samsung könnte an neuem Fitness-Wearable arbeiten

Samsung bietet im Rahmen der Serie "Gear Fit" seit Jahren Fitnesstracker an. Nun scheint das Unternehmen an einem neuen Wearable zu arbeiten. Es gibt einen Hinweis darauf, dass der Hersteller an einem neuen Plus-Modell der Gadget-Reihe arbeitet.

Der Konzern ließ sich beim südkoreanischen Patentamt (Korean Intellectual Property Rights Information Service, KIPRIS) zumindest "Fit Plus" als Marke sichern, wie 91 Mobiles entdeckte. Der Antrag sei am 14. Mai ausgefüllt worden. Weitere Informationen gehen aus der Datenbank nicht hervor.

Zeitnahe Präsentation?

Eine offizielle Ankündigung von Samsung gibt es in diese Richtung bislang ebenfalls nicht. Nur weil sich das Unternehmen die Marke sicherte, dürfen wir auch noch nicht mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass ein Produkt mit jenem Namen auf den Markt kommt. 91 Mobiles ist dennoch optimistisch, dass Samsung den smarten Tracker bereits in "naher Zukunft" vorstellen wird. Das indische Portal rechnet mit einem Modell, das ein kleines Update zur aktuellen Gear-Fit-Serie darstellt.

Vermutlich arbeitet der südkoreanische Hersteller bereits an einem Nachfolger der Samsung Gear Fit2 Pro, die Marco bereits für euch getestet hat. Das Wearable besitzt ein 1,5 Zoll großes "Super AMOLED"-Display, das mit 216 x 432 Pixeln auflöst. Zudem hat es einen Lage-, Luftdruck- und Beschleunigungssensor sowie einen Herzfrequenzmesser. Zu den Besonderheiten gehört zum Beispiel die native Spotify-Unterstützung. Ihr könnt also Musik über die Plattform hören, selbst wenn euer Smartphone gerade nicht in Reichweite ist. Ein Ableger der Gear Fit2 Pro dürfte zumindest die genannten Features ebenfalls besitzen.