Mit Pulsmesser: Fitbit stellt modischen Fitnesstracker Alta HR vor

Fitbit hat mit dem Alta HR einen Fitnesstracker vorgestellt, der Euch bei sportlichen Aktivitäten begleiten soll. Das Wearable verfügt unter anderem über einen Herzfrequenzmesser. Die Akkulaufzeit soll im Vergleich zum Vorgänger länger ausfallen.

Das Gadget löst das Vorgängermodell Fitbit Alta ab, das 2016 – vor knapp einem Jahr – im Handel erschienen ist. Die neue Version ist der Hersteller-Seite zufolge das schmalste Fitnessarmband, das mit einem Herzfrequenzmesser ausgestattet ist. Mit dem Fitbit Alta HR ist es beispielsweise möglich, den eigenen Schlaf zu überwachen und die verschiedenen Phasen während der Nachtruhe zu dokumentieren.

Eine Woche Akkulaufzeit

Zudem soll das Fitbit Alta HR erkennen können, welche sportliche Aktivität Ihr gerade ausführt. Die Trainingseinheit wird dann automatisch aufgezeichnet und im entsprechenden Abschnitt der Fitbit-App angezeigt. Zudem überwacht das Wearable auch Eure Bewegungen im Tagesverlauf: Es erfasst Eure Schritte, wie viele Kilometer Ihr zurückgelegt habt und berechnet, wie viele Kalorien dabei ungefähr verbrannt worden sind.

Das Fitbit Alta HR erscheint in vielen unterschiedlichen Farben (© 2017 Fitbit)

In Verbindung mit einem Smartphone kann der Fitnesstracker auch Benachrichtigungen wie Anrufe, SMS oder Kalendermitteilungen angezeigen. Während das Vorgängermodell noch eine Akkulaufzeit von knapp fünf Tagen vorweisen kann, verfügt das Fitbit Alta HR über einen Energiespeicher, der das Wearable laut Hersteller für rund sieben Tage antreiben kann. Zum Release steht das Gadget in sechs verschiedenen Farben zur Verfügung, die Armbänder können zudem getauscht werden. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 149,95 Euro, der weltweite Release erfolgt laut The Verge Anfang April 2017.