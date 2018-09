Fitbit-Studie: Ihr braucht offenbar weniger Schlaf als gedacht

Ihr habt sicherlich auch schon mal die Empfehlung gehört, dass ihr pro Nacht länger als sieben Stunden schlafen solltet, damit ihr euch gut konzentrieren könnt. Fitbit sieht das anders: Einer Studie des Herstellers zufolge ist es sogar besser, wenn ihr weniger als sieben Stunden schlaft.

Fitbit hat über drei Milliarden Schlaf-Aufzeichnungen ausgewertet, die wohl von Fitnesstrackern des Unternehmens stammen, wie CNBC berichtet. Demnach schneiden Nutzer bei der Smartwatch-App Think Fast in einem Testdurchlauf besser ab, wenn sie fünf Stunden und 50 Minuten bis 6 Stunden und 30 Minuten geschlafen haben. Weniger oder sogar mehr Schlaf sorgt laut Studie für schlechtere Ergebnisse. Diese Angaben beziehen sich aber wohl auf die Netto-Schlafzeit.

Schlaf wird mit dem Alter wichtiger

Die Fitbit-Forscher konnten bei Personen, die älter als 40 Jahre sind, wohl eine weitere Beobachtung machen: Wenn diese weniger Zeit in der Nacht wach waren, sollen sich ihre kognitiven Fähigkeiten um knapp 10 Prozent verbessert haben. Gerade mit dem Alter soll Schlaf also zunehmend wichtiger werden.

Auch ein Unterschied zwischen Männer und Frauen soll die Studie aufzeigen. Weibliche Nutzer brauchen im Schnitt offenbar 30 Minuten mehr Schlaf als männliche. So oder so dürfte es auch von euch selbst abhängig sein, wie lange ihr pro Nacht tatsächlich schlafen solltet. Mit den gesammelten Daten will Fitbit wohl nun die eigene Schlaf-Tracking-Funktion verbessern. Womöglich liefert euer Fitnesstracker euch bald eine Benachrichtigung, wenn ihr zu lange oder zu wenig geschlafen habt.