Die Apple Watch dominiert nicht ohne Grund den Markt, gilt sie doch gemeinhin als beste Smartwatch. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, hat nun noch einen Grund mehr, zur optisch ähnlichen Fitbit Versa zu greifen. Denn die Uhr beherrscht nun einen Trick, den der Marktführer vermissen lässt.

Wie TizenHelp berichtet, kann die Fitbit Versa nun den Sauerstoffgehalt in eurem Blut ermitteln. Möglich ist das dank des SpO2-Sensors, den die Smartwatch besitzt. Bislang war dieser allerdings nicht aktiviert, obwohl der Hersteller seit Langem damit wirbt. Auch Nutzer von Fitbit Charge 3 und Ionic sollen die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut nun ermitteln können.

Fitbit Versa 2: App verrät SpO2-Wert

Dem Bericht zufolge informiert euch nun ein Kurvendiagramm in der Fitbit-App über den Verlauf eures SpO2-Werts. Dafür sei allerdings erst die Installation eines Updates notwendig, das derzeit in den USA für Fitbit Versa (Lite), Versa 2 und Ionic sowie den Fitbit Charge 3 ausrollt. Auch in Deutschland soll die Aktualisierung bereits einige Nutzer erreicht haben.

Doch was sagt der Sauerstoffgehalt im Blut überhaupt aus? Ein zu niedriger SpO2-Wert kann etwa auf eine Schlafapnoe, eine Lungenentzündung oder Asthma hinweisen. Sollte eure Fitbit Versa also Ungereimtheiten feststellen, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen. Denn sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut unter einen gewissen Wert, kann das die Funktion diverser Organe einschränken.

Beachtet, dass der Hersteller in seiner App darauf hinweist, dass es sich nur um eine Schätzung des SpO2-Wertes handelt. Fluktuationen seien normal, große Schwankungen könnten aber auf Atembeschwerden hinweisen.

Apple Watch: Kommt das SpO2-Tracking noch?

SpO2-Tracking ist bislang noch nicht allzu weit verbreitet. Es gibt aber durchaus bereits andere Wearables, die in der Lage sind, den Sauerstoffgehalt in eurem Blut zu ermitteln. Dazu zählen etwa das Honor Band 5 und einige Amazfit-Smartwatches. Die Apple Watch lässt dieses Feature auch in der jüngsten Generation vermissen – zumindest bis jetzt: 9to5Mac spekuliert, dass Apple das Feature mit watchOS 7 nachreichen könnte. Womöglich sei die notwendige Hardware nämlich bereits an Bord – und nur die Genehmigung des Features stehe noch aus.