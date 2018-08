Flackerndes Display im OnePlus 6: Hersteller rollt Update aus

Das OnePlus 6 erhält aktuell ein Update, das den Display-Fehler beheben soll, über den wir vor Kurzem berichteten. Anfang August stellte der Hersteller eine Lösung in Aussicht, die nun in Form einer Aktualisierung ausrollt.

Die Verteilung des Updates auf OxygenOS 5.1.11 hat bereits begonnen, wie OnePlus in seinem offiziellen Forum mitteilt. Laut dem Changelog setzt es dem Display-Flackern ein Ende, das vor allem dann auftreten kann, wenn die Sonne direkt auf das OnePlus 6 scheint. Dazu kommt es allerdings nur, wenn ihr die adaptive Helligkeit aktiviert habt. Vermutlich kann sich das Smartphone dann nicht entscheiden, wie hell es sein Display einstellen soll. In der Folge wechselt es wohl permanent zwischen zwei Helligkeitsstufen, was schließlich zu dem beschriebenen Bildschirmflackern führt.

Optimierungen für HDR-Modus und W-LAN-Verbindungen

Die Lösung für das Display-Problem des OnePlus 6 ist aber nicht die einzige positive Neurung, die das Update auf OxygenOS 5.1.11 mit sich bringt. Es verbessere darüber hinaus die Stabilität von W-LAN- sowie Netzwerkverbindungen im Allgemeinen. Optimieren soll das Update außerdem den HDR-Modus für die Kamera des OnePlus 6.

Worin die Verbesserungen genau bestehen, geht aus dem Blog-Post nicht eindeutig hervor. Möglicherweise adressiert der Hersteller den "Oil Painting"-Effekt, der HDR-Fotos verwaschen aussehen lässt. Außerdem führt das Update eine neue Möglichkeit ein, eure PIN zum Entsperren des OnePlus 6 zu bestätigen.