Flipboard stellt alle Hebel auf "Neu" und wird zum smarten E-Magazin

Die App Flipboard ist für Smartphones schon seit geraumer Zeit verfügbar. Über das Programm bekommt Ihr interessante News aus verschiedenen Themenbereichen zusammengetragen. In Zukunft soll sich daran im Prinzip nichts ändern. Allerdings hat der Entwickler die App komplett überarbeitet und zu einem smarten E-Magazin gemacht.

So könnt Ihr Euch mit Flipboard Version 4.0 ein eigenes Magazin zusammenstellen lassen, das Euren Interessen entspricht. Dafür muss laut der offiziellen Flipboard-Webseite zunächst ein Hauptthema wie zum Beispiel "Fotografie" ausgewählt werden. Anschließend zeigt das Programm mehrere Unterthemen an, mit denen die Auswahl verfeinert werden kann. Sobald alle für den Leser relevanten Unterthemen ausgewählt worden sind, kann das E-Magazin automatisch generiert werden.

Magazine teilen

Sollte Euch ein Artikel gefallen, könnt Ihr über das "Herz"-Icon diesem ein "Gefällt mir" geben. Dadurch empfehlt Ihr den Text über Flipboard auch für andere Leser mit ähnlichen Interessen und beeinflusst, welche Inhalte letztendlich über die App angezeigt werden. Über das "Plus"-Icon sollen sich zudem auch eigene Magazine aus verschiedenen Artikeln zusammenstellen lassen, die letztendlich in der App veröffentlicht oder mit anderen Nutzern geteilt werden können.

Anhand der eigenen Interessen soll das neue Flipboard auch andere von Nutzern zusammengestellte E-Magazine empfehlen können. Umso aktiver Ihr Magazinen folgt, Inhalte mit einem "Like" markiert und zusammenstellt, desto mehr soll der Algorithmus dabei lernen. Mit der Zeit passe sich die automatische Themenauswahl dadurch noch besser auf Eure Interessen an. Ob das in der Praxis tatsächlich so gut funktioniert, könnt Ihr selber testen: Die neue Version ist ab heute bereits im App Store von Apple und im Google Play Store verfügbar.