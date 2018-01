Football-Spiel zu aufregend – Apple Watch warnt Zuschauer vor zu hohem Puls

Die Apple Watch erfüllt ihre Funktion als Gesundheits-Gadget offenbar zuverlässig – auch wenn dies gar nicht gewünscht wird: In den USA spielten am 15. Januar 2018 die NFL-Teams Minnesota Vikings und New Orleans Saints gegeneinander. Das Spiel war offenbar so aufregend, dass die Apple-Smartwatches vieler Zuschauer Alarm schlugen.

Die Apple Watch ist darauf programmiert, den Nutzer zu warnen, wenn die Herzfrequenz sich ohne Bewegung zu stark erhöht. Genau das war offenbar bei vielen Besitzern des Wearables der Fall, die das Spiel zwischen den Vikings und den Saints verfolgten, wie Boy Genius Report berichtet. Vor allem Fans der Vikings waren betroffen: In den letzten Sekunden des Spiels gelang dem Team noch ein unerwarteter Touchdown – ein an Dramatik kaum zu überbietendes Ende.

Mehr als 120 BPM

Der Warnhinweis der Smartwatch liest sich folgendermaßen: "Apple Watch hat einen Herzschlag festgestellt, der 120 Schläge pro Minute übersteigt." Da gleichzeitig innerhalb der vorhergehenden zehn Minuten keine Aktivität festgestellt wurde, warnt das Gadget den Besitzer vor möglichen Herzfehlern. Ein Beispiel dafür liefert der Tweet von TC Huddle, den ihr unter dem Artikel findet.

In letzter Zeit gab es mehrere Fälle, in denen sich die Apple Watch als Lebensretter erwiesen hat. Bei der Apple-Watch-Geschichte von dem NFL-Spiel dürfte es sich eher um einen Einzelfall handeln; ebenso wie die Begegnung zwischen Vikings und Saints selbst Geschichte geschrieben hat – als einziges Playoff-Spiel, in dem ein Touchdown erzielt wurde, als die Uhr bereits auf "0" stand.