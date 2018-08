"Fortnite": Auf diesen Android-Smartphones läuft die Beta-Version

Fortnite für Android kommt: Wie Epic Games verkündet hat, erscheint die Beta des populären Spiels noch in diesen Tagen. Wer ein Galaxy-Smartphone von Samsung besitzt, sollte zuerst eine Einladung erhalten. Doch auch Besitzer anderer Geräte können sich für die Testversion anmelden.

Wie Epic Games in seiner Pressemitteilung ankündigt, erhalten Eigentümer von Galaxy-Smartphones seit dem 9. August Einladungen für die Beta von Fortnite für Android. Besitzer anderer Smartphones sollen "im Laufe der nächsten Tage" die Möglichkeit erhalten, am Beta-Test teilzunehmen. Alle an der Testversion interessierten Spieler können sich auf der entsprechenden Webseite registrieren, um dann möglicherweise per E-Mail eine Einladung zu erhalten.

Wichtig: Nach dem Rollout für alle Nutzer wird Fortnite nicht im Google Play Store zu finden sein. Stattdessen müsst ihr euch das Spiel als direkten Download von der Herstellerseite auf euer Android-Smartphone herunterladen.

Auf folgenden Geräten läuft die Fortnite-Beta:

Samsung:

Galaxy S7/Edge

Galaxy S8/Plus

Galaxy S9/Plus

Galaxy Note 8

Galaxy Note 9

Galaxy Tab S3

Galaxy Tab S4

Google

Pixel/XL

Pixel 2/XL

Huawei

Mate 10/Pro

Mate RS

Nova 3

P20/Pro

Honor 10

Honor Play

V10

OnePlus

OnePlus 5/5T

OnePlus 6

Xiaomi

Mi5

Mi5S/Plus

Mi6/Plus

Mi8/Explorer Edition/SE

Mi Mix

Mi Mix 2/S

Mi Note 2

Blackshark

LG

LG G5

LG G6

LG G7 ThinQ

LG V20

LG V30/Plus

Nokia

Nokia 8

Asus

ROG Phone

Zenfone 4 Pro

Zenfone 5Z

Zenfone V

ZTE

Axon7/s

Axon M

Nubia Z17/s

Nubia Z11

Außerdem: