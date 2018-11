"Fortnite" bereitet sich womöglich auf den Winter vor

Saison 6 von "Fortnite" neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu und es soll bereits erste Hinweise darauf geben, was euch in der nächsten Spielzeit erwartet. Wie es aussieht, trägt Saison 7 der kalten Jahreszeit Rechnung.

Das ist laut Eurogamer jedenfalls die Prognose einiger Fans, die gleich mehrere Anzeichen dafür entdeckt haben wollen. Das neueste soll eine mysteriöse Wolke sein, die vergangenes Wochenende am Horizont der "Fortnite"-Welt aufgetaucht ist. Erblicken kann man sie offenbar in südlicher Richtung. Zurzeit befindet sie sich noch in weiter Ferne. Doch die Fans vermuten, dass sie sich analog zum nahenden Beginn der siebten Saison kontinuierlich nähert.

Kommt die Winterlandschaft?

Was hat es mit der Wolke auf sich? Die Vermutung ist, dass sie pünktlich zum Start von Saison 7 einen Schneesturm entfachen wird, der die ganze Welt von "Fortnite" weiß einhüllt. Eine schneebedeckte Landschaft ist anscheinend der Wunsch vieler Spieler und schon bald er könnte tatsächlich in Erfüllung gehen.

Es gibt noch weitere Hinweise darauf: In den aktuellen Herausforderungen können "Fortnite"-Spieler etwa ein Skin mit Frost-Spuren an Armen und Beinen freischalten. Außerdem erhalten Käufer des PS4- und Xbox-One-"Fortnite"-Bundles ein sogenanntes "Frostbite"-Outfit.

Auch in den vergangenen Spielzeiten veränderte sich die Spielwelt von "Fortnite" jeweils: Zuletzt tauchte beispielsweise ein mysteriöser Würfel auf. Aller Voraussicht nach wird Epic Games in Saison 7 auch wieder neue Gameplay-Elemente einführen. In Saison 6 kamen etwa tierische Gefährten und Schattensteine hinzu.