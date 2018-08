Fortnite: Beta-Version zwei Tage exklusiv für Galaxy-Geräte von Samsung

Viele Gerüchte kursierten im Vorfeld um Fortnite für Android und einen exklusiven Deal, den Samsung mit Spieleentwickler Epic Games abgeschlossen haben soll. Jetzt gibt es erste Details und die Exklusivität ist für Menschen ohne Galaxy-Smartphone nur eher ein kleines Ärgernis.

Bei der Vorstellung des Galaxy Note 9 am 9. August 2018 gab Samsung bekannt, dass ab sofort Besitzer von Galaxy-Smartphones exklusiv Zugriff auf die Beta-Version von Fortnite haben. Bereits zwei, bzw. drei Tage – je nach Zeitzone später sollen sich auch Besitzer anderer Android-Geräte am 12. August für die Beta bewerben können. Für Samsung-Kunden entfällt die Bewerbung, sie können direkt los spielen. Im Vergleich zur teilweise vermuteten 3-monatigen Exklusivität nur eine geringe Wartezeit für alle, die das Battle-Royal-Game mobil zocken wollen.

Hohe Systemanforderungen erwartet

Eine Einschränkung gibt es allerdings auf für Galaxy-Geräte: Sie müssen über genug Leistung verfügen. Nötig ist mindestens ein Galaxy S7 oder S7 Edge. Neben den Top-Geräten Galaxy S9 und S9 Plus aus diesem Jahr, könnt ihr Fortnite damit ab sofort auch auf Galaxy S8 und S8 Plus sowie dem Note 8 und dem Galaxy Tab S3 ab sofort ausprobieren. Exklusiv für Besitzer eines Note 9 oder des neuen Tablets Galaxy Tab S4 gibt es ein spezielles Outfit für die Spielfigur. Der Skin hört sinnigerweise auf den Namen "Galaxy".

Bereits zuvor hatte Epic Games bestätigt, dass Fortnite für Android nicht im Play Store zur Installation bereit stehen wird. Damit will der Hersteller verhindern einen Anteil seiner Einnahmen an Google abgeben zu müssen. Stattdessen wird man das Spiel von der offiziellen Seite herunterladen können und die APK-Datei selber installieren müssen. Durch den Deal mit Samsung wird Fortnite aber sicherlich auch in Samsungs App Store zur Verfügung stehen und eventuell auch noch den Weg in weitere App Stores finden.