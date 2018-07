"Fortnite": Content-Update bringt neuen Spielmodus und Scharfschützengewehr

Abwechslung vom Battle Royale in "Fortnite" bieten euch zeitlich begrenzte Spielmodi

Epic Games liefert neue Inhalte für "Fortnite": Mit dem Update auf Version 5.10 kommen unter anderem ein neuer Spielmodus und ein neues Scharfschützengewehr ins Game – beide Neuerungen sind aber nur zeitlich begrenzt verfügbar. Außerdem feiert eine berüchtigte Waffe ihr Comeback.

Flugeinlagen und Feindbegegnungen mit Extra-Wumms: Im neuen zeitlich begrenzten "Fortnite"-Modus "Hoch und explosiv" findet ihr ausschließlich Explosionswaffen – und an den Spawnpunkten für Bodenbeute regelmäßig Jetpacks. Die laden mit weniger Treibstoffverbrauch und mehr Treibstoffregeneration zu besonders ausgiebigen Trips durch die Lüfte ein. Die Wartezeiten zwischen den Augen des Sturms sind zudem etwas kürzer, da Spieler schneller angemessene Beute finden. Die Raketenmunition wurde in dem neuen Modus außerdem auf 120 begrenzt.

Die ferngelenkte Rakete ist zurück in Battle Royale

Ein Comeback im Battle-Royale-Modus von "Fortnite" feiert die ferngelenkte Rakete – allerdings ist sie nicht mehr so mächtig wie bei ihrer Premiere. In den Patchnotes schreibt Epic Games, dass sie "bei ihrem ersten Auftritt viel zu stark war". Nun ist ihre Fernlenkzeit drei Sekunden kürzer als zuvor. Auch ihre Geschwindigkeit und Nachladezeit sowie den Schaden an Spielern und Gebäuden haben die Entwickler deutlich zurückgeschraubt.

Eine ganz neue Waffe wartet mit dem Fernschütz-Scharfschützengewehr auf euch. Die lässt sich allerdings nicht im Battle-Royale-Multiplayer nutzen, sondern nur im Kampf gegen vom Computer gesteuerte Gegner im "Rettet die Welt"-Modus. Die Flinte mit Zielfernrohr macht viel Schaden und hat einen spürbaren Rückstoß. Sie kann aber immer nur eine Patrone laden. Verfügbar ist das Gewehr ab Donnerstag, 2. August, 2 Uhr, bis Donnerstag, 9. August, 2 Uhr nachts. Wenn ihr neu in Fortnite seid, haben wir hier ein paar Einsteigertipps für euch.