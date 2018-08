"Fortnite": Darum schießt ihr momentan daneben

Selbst auf kurze Distanz ist das Zielen in "Fortnite" gerade nicht ganz so einfach

Epic Games hat mit Version 5.30 wieder einmal ein umfangreiches Update für Fortnite veröffentlicht. Leider enthielt die Aktualisierung aber eine Änderung, die bei einigen Spielern wohl gerade zu massiven Problemen beim Zielen führt – und eine Korrektur ist offenbar nicht ganz einfach.

Der Entwickler hatte es eigentlich nur gut gemeint: Das Update auf Version 5.30 ist wirklich groß geraten, das belegt das Changelog. Neben etlichen sinnvollen Fehlerkorrekturen und Verbesserungen ist aber auch ein Punkt im Bereich "Gameplay" zu finden, der die Freude über das Update für Konsolen-Spieler anscheinend zunichte macht: Epic Games wollte offenbar die Steuerung von "Fortnite" und damit das Zielverhalten optimieren. Wie Gamespot berichtet, ging das aber ziemlich schief.

Update lässt sich nicht einfach zurückdrehen

Die Spieler von "Fortnite" meldeten offenbar ziemlich schnell zurück, dass die Verbesserungen am Zielsystem das Gegenteil des gewünschten Effekts verursachten. Epic Games reagierte daraufhin prompt und versprach, die Änderungen in diesem Bereich per Hotfix wieder zurückzunehmen.

Allerdings fügte der Hersteller auch hinzu, dass für eine vollständige Korrektur ein weiteres Update nötig sei, das zunächst entwickelt werden müsse. "Fortnite"-Spieler müssen also ausharren, bis Epic Games den entsprechenden Patch fertiggestellt, getestet und ausgerollt hat. Eine Zeitangabe, wann mit der Korrektur des Zielsystems zu rechnen ist, machte der Entwickler nicht.

Zumindest Spieler mit einer Xbox One müssen sich zudem offenbar damit abfinden, dass sich das Zielen in "Fortnite" nie wieder ganz genauso anfühlen wird, wie vor dem großen Update: Laut Hersteller wurde an der Empfindlichkeit des Controllers geschraubt, sodass euer Fadenkreuz auch schon bei minimalen Bewegungen abseits der Ruheposition des Sticks reagiert. Das letzte Update mit zwei neuen Spielmodi für "Fortnite" ist übrigens erst vor gut einer Woche erschienen.