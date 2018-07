"Fortnite": Die Spielwiese kehrt zurück

Die Spielwiese ist bald zurück in "Fortnite": Der Sorglos-Modus, in dem ihr ohne Ressourcenbegrenzung bauen könnt und nach dem Ableben wiederaufersteht, erfreut sich großer Beliebtheit – und bietet ab dem 25. Juli 2018 neue Features.

Die ursprüngliche Einführung der “Fortnite”-Spielwiese zog so viele Gamer an, dass die Server nach kurzer Zeit zusammenbrachen. Doch Entwickler Epic Games hat das Matchmaking inzwischen optimiert und schickt den beliebten Modus mit dem Update auf Version 5.10 demnächst in eine neue Runde. Der “Playground”, wie die Spielwiese in der englischen Version des Battle-Royale-Titels heißt, bekommt sogar einige neue Features. Dazu gehören zusätzliche Teamauswahl-Optionen, der Allradkarren, der im Battle-Royale-Modus seit Season 5 zur Verfügung steht – und “eine Menge mehr Loot”, wie die Entwickler bei Twitter versprechen.

Wie lange bleibt die Spielwiese diesmal?

Noch nicht verkündet hat Epic Games bisher, wie lange die Spielwiese in “Fortnite” dieses Mal geöffnet bleibt. Langfristig soll sie offenbar dauerhaft sein, bisher war sie jedoch immer nur phasenweise zugänglich. Möglicherweise wollen die Entwickler das Spielerlebnis im Sandbox-Modus noch weiter beobachten, analysieren und verfeinern – wie sieauch den beliebten Battle-Royale-Modus kontinuierlich beobachten und gegebenenfalls anpassen: Um das Gameplay ausgewogener zu gestalten, hat Epic Games zuletzt etwa eine zu starke Waffe gegen eine etwas schwächere ersetzt.

Der Siegeszug von “Fortnite” nimmt derweil kein Ende. Nach wie vor ist der Comic-Shooter ein Massenphänomen und zieht Millionen von Spielern an. Die Community dürfte sich noch mal deutlich vergrößern, sobald die Android-Version erscheint. Leider bietet das Spiel kein Tutorial für Neulinge. Deswegen haben wir einen Einsteiger-Guide verfasst, der euch die wichtigsten Überlebenstipps an die Hand gibt.