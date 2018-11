"Fortnite": Diesen abgefahrenen Skin hat ein Kind entworfen

Hühner-Aufstand im Battle Royale: Match-Sieger in "PUBG" erhalten ein Chicken-Dinner – das dürfte einer neuen Figur für "Fortnite" aber gar nicht gefallen. Epic spendiert seinem Spiel einen neuen Skin, mit dem ihr definitiv auffallen werdet. Die Besonderheit: Ein Kind hatte die Idee dazu.

In "Fortnite" könnt ihr nun als übergroßes muskelbepacktes Hühnchen um den ersten Platz kämpfen, wie Eurogamer berichtet. Als wäre das noch nicht verrückt genug, besitzt der "Tender Defender" ("Federverteidiger") einen riesigen Schneebesen als Axt. Gegenstände verstaut er in einem Ei, das er als Rucksack trägt. Interessant sind auch die großen, leicht verrückt wirkenden Augen des Huhns – diesem Wesen wollt ihr nicht alleine auf der Straße oder in "Fortnite" begegnen. Ein Bild der Figur findet ihr im Tweet am Ende des Artikels. Im Shop ist der Skin für 1500 V-Bucks erhältlich.

Epic macht Kind glücklich

Die Idee zu dem Hühnchenkostüm stammt von dem 8-jährigen Connor, der die ersten Konzeptzeichnungen entworfen hat. Sein Vater hat diese auf der Plattform Reddit veröffentlicht, um sie "Fortnite"-Entwickler Epic zu präsentieren. Bei anderen Nutzern stieß der damals noch als "Chicken Trooper" bezeichnete Konzept-Skin auf Gefallen. Es folgten weitere Zeichnungen zum Hühnchen aus der Community.

Letztendlich hat Epic Games offenbar einen der Konzeptzeichner kontaktiert und aus dem verfügbaren Material das Hühnchen gemacht, als das ihr künftig in "Fortnite" andere Spieler jagen könnt. Den kleinen Connor hat das wohl sehr glücklich gemacht, laut seinem Vater hat er aktuell dauerhaft ein Grinsen. Höchstwahrscheinlich wird der Junge künftig auch selbst als "Tender Defender" im Battle-Royale-Titel unterwegs sein – also in vier Jahren, denn das Spiel ist erst ab 12 Jahren freigegeben. Womöglich verpasst er also den anstehenden Winter im Spiel.