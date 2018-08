“Fortnite” für Android: Ab sofort könnt ihr euch für die Beta anmelden

Auf diese Nachricht mussten Android-Nutzer lange warten: Das Kult-Spiel "Fortnite" ist endlich auch auf Googles Betriebssystem verfügbar – zumindest in der Beta. Zum Spielen braucht ihr eine Einladung. Wir erklären euch, wie ihr in das Survival-Game kommt.

Um mit eurem Android-Smartphone in die "Fortnite"-Welt einzutauchen, geht ihr zunächst auf die "Fortnite"-Seite von Epic Games und tippt auf "Registrierung für die E-Mail-Einladung". Entweder erstellt ihr nun einen neuen Account oder verknüpft euch direkt mit eurem bestehenden Konto und eurem kompletten Fortschritt. Das Spiel ist schließlich bereits für PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch, Computer, Mac und iOS verfügbar.

Epic Games setzt auf Wellen

Einmal registriert, müsst ihr erneut eine Wartezeit in Kauf nehmen und auf eine E-Mail von Epic Games hoffen: Wie schon bei der Beta-Version für mobile iOS-Endgeräte, nehmen die Entwickler neue Spieler nur in mehreren Wellen auf und vergrößern die Community so kontinuierlich. Wie lange die Beta-Phase dauert und ab wann das Game ohne Einladung gespielt werden kann, ist nicht bekannt.

Epic Games nennt zudem die Geräte, auf denen die "Fortnite"-Beta läuft: Zu den kompatiblen Smartphones zählen unter anderem das Google Pixel 2 XL und das Huawei P20 Pro. Zunächst lief "Fortnite" nur auf dem Samsung Galaxy Note 9. Die Samsung-Exklusivität dauerte jedoch nur einige Tage und offenbar nicht wie zunächst vermutet, mehrere Monate. Wichtig: "Fortnite" wird es nach dem Rollout nur als direkten Download geben und nicht im Google Play Store.