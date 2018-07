"Fortnite" für Android: Veröffentlichung könnte kurz bevorstehen

Nach dem Erfolg auf PlayStation 4, XBox One und PC legt Epic Games mit Fortnite für iOS und Android nach. Während Nutzer von Apple-Geräten nun aber schon seit Monaten spielen können, warten diejenigen mit Android-Hardware noch auf das Startsignal. Wie es aussieht, tut sich nun aber etwas hinter den Kulissen.

Hinweise auf die nahende Android-Version von Fortnite finden sich einem Bericht von Eurogamer zufolge nämlich im zuletzt veröffentlichten Patch für das Battle-Royal-Game. Dataminer sollen sich den Code des Updates genauer angesehen und darin recht eindeutige Spuren der ausstehenden Mobile-Version entdeckt haben.

Release im Sommer geplant

Epic Games habe demnach neue Dateien zum Spiel hinzugefügt, die beispielsweise "Android_Engine.ini" oder "Android_Game.ini" heißen. Offenbar laufen also bereits recht konkrete Vorbereitungen des bestehenden Spiels auf den Release der Android-Version. Leider lässt sich davon aber nicht ableiten, wann genau es soweit sein wird.

Der Entwickler hatte zur Ankündigung im März 2018 noch geschrieben, dass Fortnite für Android "in den nächsten Monaten" erscheinen soll. Später hieß es dann "irgendwann im Sommer". Ein Release im Juli oder August wäre demnach wahrscheinlich. Recht sicher ist aber wohl nur, dass auch Android-Gamer noch in die laufende Season 5 einsteigen werden, die noch bis zum 25. September 2018 läuft. Die sechste Saison könnte dann im Anschluss mit einigen Millionen zusätzlichen Spielern an ihren Android-Geräten beginnen.