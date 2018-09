"Fortnite" für Switch: Darum könnt ihr kein Gameplay mehr aufnehmen

Seit der Firmware-Version 4.0 ermöglicht es euch die Nintendo Switch, 30 Sekunden lange Gameplay-Sequenzen aufzunehmen. "Fortnite" unterstützt dieses Feature künftig allerdings nicht mehr: Mit dem letzten Update haben die Entwickler die Aufnahmefunktion aus dem Spiel entfernt.

Nachdem einige Nutzer auf Reddit darüber diskutiert hatten, meldete sich Sean Hamilton zu Wort, der bei Epic Games für die "Fortnite"-Community zuständig ist: "Ihr habt wahrscheinlich bemerkt, dass wir die Videoaufnahmefunktion der Nintendo Switch mit dem Update v5.40.2 deaktiviert haben. Wir haben das zugunsten der Performance und Stabilität gemacht, da wir eine Menge von Abstürzen registriert haben, die auf einen Speichermangel zurückzuführen sind."

Wiedereinführung nicht ausgeschlossen

Die Deaktivierung der Videoaufnahmefunktion in "Fortnite" soll die Beanspruchung des Arbeitsspeichers deutlich reduzieren. Die Maßnahme wirke sich laut Hamilton in allen Bereichen positiv auf die Performance aus. Möglicherweise feiert das Feature aber in Zukunft ein Comeback. Offenbar denkt Epic Games darüber nach, es optional zur Verfügung zu stellen.

In diesem Fall könnten Spieler selbst entscheiden, ob ihnen die Funktion so wichtig ist, dass sie dafür Leistungseinbußen in Kauf nehmen. "Fortnite" ist nicht das erste Spiel, dass auf die Aufnahme von Spielverläufen verzichtet. Doch für die Community des Battle-Royale-Titels spielt das Teilen von Gameplay-Clips eine wichtige Rolle. Auf der Nintendo Switch stellt die Videoaufnahmefunktion die einzige Möglichkeit dar, die eigenen Erlebnisse in "Fortnite" mit anderen zu teilen.