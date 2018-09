"Fortnite": Großes Update bringt neuen Spielmodus, Waffen und Co.

Für "Fortnite" steht das nächste große Update an. Dieses bringt euch, wie bereits erwartet, nicht nur einen weiteren Modus mit. Die Entwickler führen Neuerungen in den "Rette die Welt"-Modus ein. Zudem behebt die Aktualisierung viele Fehler – was auch für die Mobile-Version des Battle-Royale-Titels gilt.

Das Update auf Version 5.4 ist da bringt für "Fortnite" das Event "Hoher Einsatz" (High Stakes) mit. Für kurze Zeit könnt ihr deshalb den Modus "Die Flucht" im Battle Royale spielen. Darin müsst ihr mit einem Team Tresore knacken und anschließend mit der Beute entkommen. Damit ihr schnell von Ort zu Ort gelangt, steht euch als Waffe der sogenannte "Greifer" zur Verfügung, der einen Pümpel mit Seil abfeuert. Insgesamt funktioniert das Ganze ähnlich wie Batmans Greifhaken: Ihr schießt auf ein Gebäude und werdet dann in hoher Geschwindigkeit herangezogen.

Keine Verbesserung beim Zielen

Wenn ihr ab und zu in "Fortnite" den Modus "Rette die Welt" spielt, dürft ihr euch als Herausforderung auf Gegner freuen, die viel aushalten und euch mit einem Stoß einige Meter durch die Gegend schleudern können. Zudem steht euch künftig "Ernterin Fiona" zur Verfügung, die etwa Rauchbomben im Kampf verwendet. Außerdem nimmt das Update mehrere Waffen-Anpassungen für den Battle-Royale-Modus vor. So dürftet ihr mit dem Salvensturmgewehr künftig etwas genauer schießen können. Drüber hinaus ist die Chance wesentlich höher, dass ihr einen epischen Raketenwerfer findet.

Für die Mobile-Version von "Fortnite" gibt es ebenso Neuerungen: So wird das Spiel nun von weiteren Android-Smartphones unterstützt. Optimierungen sollen zudem dafür sorgen, dass der Titel auch mit wenig Arbeitsspeicher flüssiger läuft. Für Spieler auf der Konsole gibt es hingegen wohl schlechte Nachrichten: Unter den behobenen Fehlern führt Epic Games keine Anpassung der Steuerung auf. Mit der Aktualisierung auf Version 5.3 haben die Entwickler Änderungen vorgenommen, durch die einige Konsolen-Spieler mit Controller schlechter treffen. Das Problem soll aber noch angegangen werden.