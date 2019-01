"Fortnite" startet mit zeitlich begrenzt verfügbaren Modi ins neue Jahr

Gute Nachrichten für "Fortnite"-Spieler: Der beliebte Battle-Royale-Shooter bekommt zu Beginn des neuen Jahres vorübergehend zusätzliche Spielmodi spendiert. Wir verraten euch, welche das sind und wie lange ihr sie voraussichtlich spielen könnt.

Insgesamt zwei zeitlich begrenzte Spielmodi kündigte Epic Games auf Twitter an. Demnach werden "Team Rumble" und "Unvaulted" ab sofort im Spiel verfügbar sein. Den entsprechenden Tweet findet ihr am Ende dieses Beitrags. Falls euch diese Modi bekannt vorkommen, dann täuscht ihr euch nicht: Im Rahmen des In-Game-Events "14 Days of Fortnite" waren diese nämlich schon vorübergehend spielbar.

Nur wenig Zeit für Zweierteams

Wie lange die beiden neuen Spielmodi für "Fortnite" diesmal verfügbar sein werden, verrät der Tweet nicht. Allerdings soll "Unvaulted" tatsächlich nur bis Freitag den 04. Januar 2019 in Zweierteams (deshalb der Zusatz "Duos") spielbar sein. Übers Wochenende dürfen dann im gleichen Modus Teams ("Squads") von bis zu vier Spielern in den Kampf ziehen. Der Spielmodus "Team Rumble" hingegen soll noch länger zur Verfügung stehen – all das hat ein Mitarbeiter von Entwickler Epic Games bei Reddit verraten.

Die zusätzlichen Spielmodi könnt ihr auf allen Plattformen spielen, für die das Game erhältlich ist. "Fortnite" gibt es mittlerweile für Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Kein Wunder, immerhin ist es das neue Lieblingsspiel der Jugendlichen und ein riesiger finanzieller Erfolg für Entwickler Epic Games.